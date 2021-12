ULTIM'ORA - Allarme Genoa a poche ore dalla sfida con la Juve: due membri dello staff positivi al Covid

A poche ore dalla sfida tra Juventus e Genoa scatta l'allarme covid tra i liguri. I rossoblu hanno infatti comunicato la positività di due elementi dello staff.

GENOA, ITALY - DECEMBER 1: Andriy Shevchenko head coach of Genoa (R) applauds the crowd after the Serie A match between Genoa CFC and AC Milan at Stadio Luigi Ferraris on December 1, 2021 in Genoa, Italy. (Photo by Getty Images)

Preoccupano anche le condizioni di Badelj, perchè nella notte ha mostrato sintomi influenzali, pur risultando negativo al primo tampone molecolare. In ogni caso sarà assente in via precauzionale, ma l'ombra del covid torna a preoccupare la Serie A.