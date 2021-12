Un episodio fa arrabbiare il giornalista: "Lo hanno affossato"

A radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Carlo Alvino, giornalista, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sconfitta napoletana contro l'Atalanta. Queste le sue parole:

"C'è un tocco di mano di Zapata sulla prima rete dell'Atalanta! Mariani, dal labiale, dice che invece non c'era nulla. Per quale motivo non l'hanno rivisto? Ce lo spiegherà qualcuno? E poi sull'episodio nel finale, saltano addosso a Elmas due cristi alti 1,90m, lo affossano ma l'arbitro fischia fallo a lui!? Che fallo è?".