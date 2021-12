Fabian Ruiz l'uomo in più del Napoli: sondaggi di una big di Premier League

La stagione di Fabian Ruiz con il Napoli sta facendo registrare numeri molto importanti. Il centrocampista spagnolo è uno dei migliori di tutta la Serie A e Luciano Spalletti non ha quasi mai rinunciato alla sua presenza in mediana.

Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz nel mirino del Liverpool

La stagione di Fabian Ruiz sta entusiasmando anche i top club europei. Con l'arrivo di Luciano Spalletti è tornato a fare la differenza dal punto di vista del gioco ed ha iniziato anche a segnare di più, tanto da aver attirato gli interessi del Liverpool di Jurgen Klopp.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, i Reds vogliono un nuovo centrocampista e nella lista del tecnico tedesco c'è anche il nome di Fabian Ruiz. La trattativa sarebbe possibile, eventualmente, solo in estate, con il Napoli che non cederà facilmente, vista la stagione. Fabian ha un contratto fino al 2023 con gli azzurri e il suo futuro potrebbe essere in bilico.