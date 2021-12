Sconfitta per il Napoli: il gesto dei tifosi

Arriva la seconda sconfitta stagionale per il Napoli che cade per 3-2 contro l'Atalanta di Gasperini. Dopo il vantaggio di Dries Mertens sul 2-1 arrivano le reti di Demiral e Freuler.

I tifosi, però, nonostante la sconfitta applaude i calciatori in campo per l'impegno mostrato e per incitare i ragazzi. Sembra che ormai sono tornati i tifosi allo stadio pronti a sostenere la squadra.