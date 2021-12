Napoli, Spalletti convoca il giovane Manè: ruolo, età e caratteristiche

Napoli-Atalanta è il giorno della prima volta per Balla Moussa Manè. A sorpresa, nella lista dei convocati diramata questa mattina da Luciano Spalletti è comparso il nome di questo giovanissimo calciatore azzurro. "Ma chi è Manè?", si sono chisti tanti tifosi del Napoli sui social: è un giovanissimo difensore centrale proveniente dalla Primavera azzurra. Oggi è stato convocato per sopperire alle assenze di Kalidou Koulibaly.

Napoli, convocato Manè: età, ruolo e caratteristiche

Balla Mouss Manè convocato dal Napoli: è questa la sorpresa di Luciano Spalletti per la sfida all'Atalanta. Arrivato in azzurro nel 2020, è stato girato al Bari per fargli fare esperienza, poi in estate è tornato alla base per far parte della squadra di Frustalupi con la Primavera. Nato il 19 novembre 2003, è italiano ma di origini senegalesi: ha appena compiuto 18 anni e gioca da difensore centrale e terzino destro. Il suo idolo è Kalidou Koulibaly e stasera andrà a sostituire proprio il suo connazionale in una partita molto complessa e determinante.