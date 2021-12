Infortunio Fabian Ruiz: allenamento a Castel Volturno e messaggio ai tifosi

Il Napoli sfiderà l'Atalanta al Maradona senza tanti titolari. Dopo gli infortuni occorsi a Osimhen e Anguissa contro l'Inter, gli azzurri hanno perso anche Insigne, Koulibaly e Fabian Ruiz nel match contro il Sassuolo. Se per Koulibaly ci vorranno diverse settimane per il recupero completo, le condizioni di Insigne e Fabian sono meno preoccupanti in vista degli incontri della prossima settimana.

Allenamento di oggi finito! Lavoro duro per tornare il più presto possibile 😁 E questa sera partita importante contro l'Atalanta, alle 20.45 tutti a fare il tifo! #Forzaragazzi #forzanapolisempre💙 pic.twitter.com/CbQF4q6XVs — Fabián Ruiz (@FabianRP52) December 4, 2021

Fabian: "Lavoro per tornare prima possibile, stasera si fa il tifo"

Sui social, Fabian Ruiz ha aggiornato i tifosi sulle sue condizioni e sui tempi di recupero dall'infortunio muscolare. Il centrocampista spagnolo ha lanciato anche un messaggio ai tifosi in vista di Napoli-Atalanta in programma stasera:

