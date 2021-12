Gasperini teme Zielinski: "Gli ha riservato un trattamento speciale"

Il Napoli affronterà l'Atalanta con parecchie defezioni in ogni zona del campo. Luciano Spalletti si affiderà agli uomini più esperti che stanno determinando le vittorie di questo inizio stagione. E tra questi c'è sicuramente Piotr Zielinski, in grande spolvero in questo momento della stagione.

Napoli Zielinski

"Marcatura a uomo su Zielinski": da Bergamo sono sicuri

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Simone Fornoni, giornalista Ansa che segue l'Atalanta: “La Champions distrarrà l'Atalanta? Non credo che sottovalutino gli avversari nonostante le sette assenze degli azzurri, ma ci saranno retropensieri riguardanti la partita di mercoledì. La priorità potrebbe essere la partita di coppa, ma non dimentichiamo che l’obiettivo di Gasperini è quello di guadagnarsi un posto tra le prime quattro in questa stagione. Mi aspetto Pessina ad uomo su Zielinski per bloccare sul nascere la fonte di gioco dei partenopei, nonostante l’italiano non stia rendendo al top, dal punto di vista tecnico, ma fisicamente resta una garanzia".