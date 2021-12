Atalanta 'spaventosa' in trasferta: il dato che preoccupa il Napoli

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini tiene sotto pressione il Napoli per la delicatissima sfida di questa sera, fondamentale anche per la classifica. Visto il big match delle 18 tra Roma e Inter e la vittoria nel pomeriggio del Milan, gli azzurri e i bergamaschi vogliono continuare a lottare per grandi obiettivi e a tenere viva la classifica.

Atalanta

Atalanta corazzata fuori casa: i numeri

Il momento di forma dell'Atalanta "spaventa" il Napoli che, invece, deve fare i conti con una rosa ampiamente ridotta a causa degli infortuni. A favore della squadra di Gian Piero Gasperini c'è un dato molto particolare che riguarda le trasferte. La squadra nerazzurra, infatti, ha vinto le ultime 4 trasferte ed è reduce da 8 vittorie nelle ultime 9 trasferte di Serie A, con 1 solo pareggio. Il match col Napoli può permettere ai bergamaschi di eguagliare il proprio record stabilito solo nel 2020: nella loro storia, hanno ottenuto 5 successi esterni consecutivi in Serie A.