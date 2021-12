Troppi infortuni nel Napoli, De Laurentiis vuole vederci chiaro: la scelta

Koulibaly, Manolas, Anguissa, Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen. Sono questi gli infortunati in casa Napoli, ben sei giocatori, di cui cinque titolari. Escluso Osimhen, vittima di uno sfortunato contrasto che gli ha provocato diverse fratture in volto, tutti gli altri sono di natura muscolare. Una situazione che non può essere sottovalutata e che è stata approfondita dal presidente De Laurentiis.

Infortuni Napoli

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il presidente azzurro non è per nulla contento della situazione attuale nell'infermeria del Napoli e ha voluto vederci chiaro. Infatti, De Laurentiis ha convocato staff tecnico e medico per fare chiarezza e capirci qualcosa in più.