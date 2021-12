Fabian e Insigne potrebbero recuperare in tempi brevi: c'è una partita nel mirino

Gli infortuni di Koulibaly, Fabian e Insigne, aggiunti a quelli di Anguissa e Osimhen, hanno sicuramente aiutato a creare un'aria di negatività intorno alla squadra in vista dei tanti impegni che vedranno occupato il Napoli da qui a Natale. Ma, mentre per Koulibaly il 2021 è finito qui, ci sono ancora speranze per recuperare in tempi brevi Fabian e Insigne.

Infortuni Fabian Insigne

Infatti, come già detto ieri dal dottor Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico del Napoli, quelli di Fabian Ruiz e Insigne non sono proprio infortuni, ma problemi di sovraccarico. I due giocatori, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbero recuperare già per la gara di Europa League contro il Leicester di giovedì prossimo. Questo è l'obiettivo dello staff, ma è una previsione molto ottimistica: è più probabile che tornino tra i convocati per il match di campionato contro l'Empoli di domenica prossima.