Gasperini in conferenza: "Questa sera uno spot per il calcio italiano. Scudetto? Finora non lo abbiamo mai fatto"

Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa a margine della vittoria per 3-2 ottenuta contro il Napoli. Queste le sue parole:

"Questa partita è stata uno spot per il calcio italiano. Le due squadre hanno giocato ad altissimi livelli, ho fatto i complimenti ai miei giocatori ma anche a quelli del Napoli. Sicuramente riguarderò questa gara. L'applauso finale tributato ad entrambe le squadre è stato meraviglioso.

Foto: GETTY - Napoli Atalanta

Noi aggressivi? Se non lo fossimo, non saremmo dove siamo. È vero che il secondo gol nasce da una pressione alta, ma magari se non giocassimo così alti prenderemmo più gol. Non dobbiamo dimenticare che creiamo moltissimo.

Scudetto? Siamo forti per stare in alto, ma per ambire alla vittoria finale ci va qualcosa di più. Il campionato è molto equilibrato, ma devo essere realista: non abbiamo mai fatto 8/9 vittorie in dieci partite. Si deciderà tutto in primavera".