Napoli-Atalanta, i convocati di Spalletti: out Fabian e Insigne, c'è un ragazzo della Primavera

Questa sera, il Napoli sfiderà l'Atalanta allo Stadio Diego Armando Maradona per la 16° giornata di Serie A. Senza sette uomini out per infortunio, Spalletti dovrà inventarsi una formazione del tutto inedita. Tra i convocati, come ormai praticamente preannunciato, non ci sono nemmeno Fabian Ruiz e Insigne. Ecco la lista completa: c'è anche Moussa Mane, ragazzo della Primavera azzurra.

Convocati Napoli Atalanta

PORTIERI: Davide Marfella, Alex Meret, David Ospina

DIFENSORI: Giovanni Di Lorenzo, Faouzi Ghoulam, Juan Jesus, Kevin Malcuit, Moussa Mane, Mario Rui, Amir Rrahmani

CENTROCAMPISTI: Diego Demme, Eljif Elmas, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski

ATTACCANTI: Hirving Lozano, Dries Mertens, Adam Ounas, Andrea Petagna, Matteo Politano