UFFICIALE - Diramata la lista dei 23 convocati dell'Atalanta: Gasperini ancora senza il top player

L'Atalanta affronterà il Napoli nel match di domani sera in programma alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Giampiero Gasperini dovrà fare a meno di Robin Gosens, l'esterno tedesco non ha recuperato dall'infortunio e di conseguenza non è disponibile per la sfida di Fuorigrotta.

Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Maehle, Pezzella, Demiral, Scalvini, Toloi, Zappacosta, Palomino, Djimsiti

Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Hateboer, Malinovskyi, Miranchuk, Pessina, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Ilicic, Zapata, Piccoli.