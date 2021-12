Spalletti pensa ad una sorpresa al posto di Insigne in vista dell'Atalanta!

Il Napoli di Luciano Spalletti è in emergenza totale in vista della sfida contro l'Atalanta, potrebbero essere addirittura sette gli infortunati per il match di domani sera.

Secondo il quotidiano Tuttosport, Luciano Spalletti sta pensando ad una mossa a sorpresa sulla corsia sinistra, considerando la presenza in forte dubbio di Lorenzo Insigne.

Ounas Napoli Atalanta

Il tecnico toscano potrebbe preferire Adam Ounas alle soluzioni Lozano o Elmas sulla sinistra. Sarebbe la prima gara da titolare per il funambolo algerino.

Al posto di Koulibaly giocherà Juan Jesus, mentre se Fabian non dovesse farcela Spalletti schiererà il centrocampo a due Demme-Lobotka.