Caso plusvalenze, le ultime sulla scrittura privata di CR7

Il quotidiano Il Mattino, nella sua edizione odierna, fa il punto sulla situazione plusvalenze.

La novità è la possibile chiamata della procura a Jorge Mendes, storico procuratore di Cristiano Ronaldo, per avere informazioni in merito alla scrittura privata del suo assistito.

Ronaldo Juventus Plusvalenze

Inoltre sul tema è intervenuto anche il presidente Gravina, chiedendo innanzitutto calma:

"In questo momento eviterei i processi sommari. Nel mondo dello sport abbiamo continuamente forme di degenerazione, che però devono essere dimostrate. Ora come ora dobbiamo rimetterci alla magistratura ordinaria, che dispone di strumenti più incisivi per l'accertamento dei fatti".