Il Napoli sorride: un titolare recupera per la partita contro l'Atalanta

Lorenzo Insigne contro il Sassuolo ha lasciato il campo dopo i primi quarantacinque minuti per un fastidio al polpaccio. Il capitano non è poi rientrato in campo, restando negli spogliatoi.

Napoli, Lorenzo Insigne

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha rilasciato alcuni aggiornamenti in merito alle condizioni di Lorenzo Insigne. Di seguito le parole:

"Una buona notizia c'è: Lorenzo Insigne domani ci sarà contro l'Atalanta. Il giocatore è stato sottoposto ad esami e non è stato rilevato alcun problema. Domani sera onorerà la fascia che indossa".