Il Napoli perde consistenza in difesa con l'infortunio di Koulibaly: può arrivare un rinforzo dal mercato

La situazione in vista dei prossimi impegni di campionato (e non solo) per il Napoli si fa sempre più complicata, anche in vista degli infortuni. Uno di quelli davvero importanti ma che rischia di non vedere il campo, almeno in maglia azzurra, fino al 2022 è Koulibaly, che sì è infortunato verso la fine della gara con il Sassuolo. Secondo Calciomercato.com, però, il Napoli avrebbe già adocchiato un rinforzo per la seconda parte di stagione.

"Il Napoli rischia di perdere Kalidou Koulibaly per 2 mesi, di cui 30 giorni per infortunio e altri 30 per la Coppa d'Africa, se dovesse arrivare fino in fondo. Per questo il club azzurro si sta muovendo sul mercato alla ricerca di un rinforzo in vista di gennaio e ha messo nel mirino Federico Gatti, che tanto bene sta facendo a Frosinone e su cui c'è anche l'interesse della Juventus".