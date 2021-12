I tempi di Koulibaly e Fabian Ruiz potrebbero essere più lunghi del previsto: la situazione

Trasferta con un'ultima mezz'ora davvero amara per il Napoli. A Reggio Emilia, nella casa del Sassuolo, gli azzurri conducono più di un'ora di gioco in sostanziale controllo e a inizio ripresa si porta sul parziale di 2-0, ma negli ultimi trenta minuti - quando era già uscito Insigne al 45' per un problemino (da poco) - il Sassuolo rimonta e sfiora anche la vittoria. Il 3-2 neroverde è giustamente annullato dal VAR, ma intanto il Napoli perde due punti e anche Koulibaly e Fabian Ruiz per infortunio, oltre al capitano. Il Mattino, oggi, ha analizzato la situazioni per questi due.

Come sostiene il quotidiano, la situazione di Koulibaly e Fabian è diversa da quella di Insigne, potrebbe servire più tempo per recuperare. "Risentimento al flessore della gamba sinistra per Koulibaly e si teme uno stiramento, che potrebbe voler dire quasi un mese di stop. Dopo Anguissa e Osimhen ora anche Koulibaly e se dovesse stare fuori un mese rischia di tornare direttamente dopo la Coppa d'Africa".

Per quanto riguarda Fabian Ruiz invece: "In mezzo al campo Demme dovrà accelerare i tempi per farsi trovare pronto al fianco di Lobotka per sostituire Fabian Ruiz. Forse l'unica buona notizia è proprio nella prestazione positiva dello slovacco che per la seconda gara consecutiva è riuscito a dimostrare la propria qualità".