L'ex arbitro Marelli su Pezzuto: "Non ne aveva più fisicamente. Se quello su Rrahmani è fallo, il calcio diventa un altro sport"

Luca Marelli, ex arbitro e talent di DAZN, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli per commentare gli episodi più controversi di Sassuolo-Napoli. Queste le sue parole:

"Pezzuto inadatto e inesperto? Negli anni scorsi spesso ci si lamentava che erano sempre gli stessi ad arbitrare le stesse partite. Bisogna far crescere i giovani arbitri.

Pezzuto è un giovane che si è distinto molto quest'anno, a partire da Udinese-Juventus della prima di campionato, partita che ha arbitrato benissimo. Rocchi ha grande fiducia in lui, ci punta tanto.

Si è perso nell'ultimo quarto d'ora. Fisicamente era finito, non ne aveva più. Ha mostrato una corsa appesantita e, quando un arbitro perde atleticità, perde anche lucidità.

Fallo su Rrahmani? Sul 2-2 io non sono affatto d'accordo. Non commento quello che dice Cesari, ho troppo rispetto per le opinioni altrui.

L'on-field review sul 3-2, invece, è assolutamente corretta. Pezzuto avrà visto qualcosa che non è mai accaduto. È anche possibile che a breve avremo l'audio di quell'episodio: Rocchi ci sta lavorando.

Tornando al 2-2, se dobbiamo fischiare falli come quelli il calcio diventa un altro sport. Io stesso mi sono lamentato del numero eccessivo di rigori concessi.

Non giustifico Spalletti, ma lo capisco. Se ha preso due giornate, però, è andato un po' oltre con il quarto ufficiale. Dalla sua posizione lui non ha profondità: da quanto si è capito non ha visto l'episodio, o comunque, non sul momento.

Gol di Berardi? Ci sono anche polemiche sul gol del 3-2, ma quello di Berardi è fallo. Anch'io in diretta ho visto Berardi toccare il pallone, come probabilmente anche Pezzuto. Dal colloquio con il VAR Nasca, però, è emerso che l'attaccante del Sassuolo non ha mai preso la palla, quindi era necessario andarlo a rivedere".