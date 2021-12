Cavani via dal Manchester United? Chiesta la cessione per andare in un top club europeo

Edinson Cavani, ex attaccante del Napoli in forza al Manchester United dal 2020, sembra tutto fuorché felice in in Inghilterra. Anche l'arrivo di Ralf Ragnick, infatti, non sembra poter migliorare la situazione.

In questa stagione, l'uruguaiano ha raccolto le briciole: tra Premier League e Champions League sono solamente otto le presenze (solo due da titolare, entrambe in campionato), per un totale di appena 274 minuti giocati e un solo gol.

Foto: GETTY - Cavani Manchester United

Cavani, tuttavia, è convinto di poter ancora fare la differenza. Per questo motivo, secondo quanto riferito da The Sun, pare che l'ex Napoli abbia chiesto allo United di lasciarlo andare al Barcellona, club in cui potrebbe ancora esprimersi ad alti livelli.

El Matador ha il contratto in scadenza a giugno 2022, motivo per cui potrebbe approdare in Spagna a costo zero. Per evitare di trascorrere una stagione intera non da protagonista, però, ci sarebbe una possibilità di accelerare i tempi.

Tutto dipenderà da quanta importanza Ragnick conferirà a Cavani nel suo nuovo progetto tecnico.