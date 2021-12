Sarri su Napoli-Lazio: "Si era già capito dal riscaldamento che avremmo perso"

Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa di Lazio-Udinese è tornato a parlare della sfida contro il Napoli. Secondo l'ex allenatore azzurro, la sconfitta della sua attuale squadra contro i partenopei non è dipesa da un problema tattico, ma mentale. Di seguito le sue parole.

FOTO: Getty Images

"Se perdi come a Napoli o come a Verona puoi giocare come vuoi. Domenica si era capito che avremmo perso già durante il riscaldamento e questo mi ha dato un forte senso di frustrazione. Il nostro problema è ricaricarsi dopo periodi dispendiosi, perché a volte la testa si stacca completamente. Credo anche che sia un problema a livello inconscio".