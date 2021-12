Reja: "Il Napoli lo è stato con la Lazio. Spalletti? Non sono sorpreso dal suo impatto in azzurro!"

Edy Reja, ex allenatore del Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, in merito alla stagione che sta disputando la squadra di Spalletti. Ecco le sue dichiarazione:

"Prestazione de Napoli contro la Lazio straordinaria, meglio di così non si poteva fare. Spalletti per me non è una sorpresa, già in passato poteva sedere sulla panchina azzurra, il mister sa come si fa l'allenatore. A Napoli spero di venire presto. Alla fine del girone d'andata si potranno tirare le somme sugli azzurri!".