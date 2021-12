La situazione plusvalenze tocca anche il Napoli? Parla l'esperto!

Nell'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, il professore Salvatore Sica ha analizzato la situazione plusvalenze legate al Napoli:

"Mi pare che il Napoli non avrebbe mai messo su un meccanismo sistematico di utilizzo delle plusvalenze, addirittura con un rapporto privilegiato con altre società, in una sorta di associazione finalizzata all'alterazione dei dati contabili e finanziari".

Napoli De Laurentiis Osimhen

"In questo caso si tratterrebbe di una singola operazione sospetta ed in un caso specifico e sempre che si assuma, il che non è scontato, che le plusvalenze della cessione di Osimhen siano fittizie".

Di conseguenza la squadra di Aurelio De Laurentiis non dovrebbe essere coinvolta, proprio perché trattasi di un solo caso, non di quarantadue come la Juventus.