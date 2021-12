Pistocchi: "Contro la Lazio ho rivisto il Napoli di Sarri!"

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare in particolare di Maurizio Sarri e del suo operato fin qui con la Lazio. Inoltre ci sono stati alcuni elogi anche al Napoli di Spalletti:

"Berlusconi all'epoca difese Sacchi. Una società quando prende un tecnico è perché crede nel suo lavoro e cerca di costruire con lui un gruppo vincente. Sarri ha fatto come alla Juventus, col tempo si adatterà per raggiungere il risultato, la Lazio lo aiuterà provando a rinforzare la rosa. Quello che Sarri ha fatto nel Napoli è sotto gli occhi di tutti. Per accorgersene basta notare i vari Koulibaly, Jorginho, Mertens, Higuain e i loro numeri. Il Napoli più bello, dopo Maradona, è stato quello dell'attuale tecnico della Lazio. L'altra sera in campo ho rivisto quel livello, questo vuol dire che è rimasto un lavoro di profondità. A volte non basta soffermarsi solo sul risultato".