Il Napoli di Spalletti è primo in Europa in questa classifica!

Come analizzato da Raffaele Auriemma su Tuttosport, il Napoli di Spalletti è al primo posto in Europa in una speciale classifica, quella dei gol dai 16 metri.

Sono ben 7 i gol realizzati da fuori area dagli azzurri in Serie A, il grande merito è di Fabian Ruiz, autore di quattro reti dalla lunga distanza.

Fabian Ruiz Napoli

Inoltre, andando ad analizzare tutta la passata stagione più l'inizio di questa, quindi in 52 partite, sono ben 29 i gol del Napoli da fuori area.

Al secondo posto troviamo l'Atalanta, che segue con 16 gol, di cui uno nella partita in più disputata ieri contro il Venezia.