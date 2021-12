Koulibaly, Fabian e Insigne: parla Spalletti

Nel post partita di Sassuolo-Napoli, Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN, fornendo delucidazioni sulle condizioni dei giocatori che si sono infortunati nel corso del match.

"Fabian mi aveva chiesto di sostituirlo, gli ho detto ‘altri 2 minuti’ e si è fatto male. Mi dispiace, ora ha un po’ di problemi, come Koulibaly. Il campo non era di grandissima qualità. Valuteremo, i medici sono di primissima qualità. Ad Insigne si è indurito un polpaccio, l’ho sostituito per evitare il rischio che si facesse male e lui era d’accordo.

Sul capitano del Napoli ha inoltre aggiunto: "Lorenzo ha fatto molto bene, ha costruito due occasioni importanti".