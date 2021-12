Iezzo: "Dubito che Spalletti stasera lo farà. Grande Napoli o poca Lazio? La verità sta nel mezzo"

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli in merito all'operato degli azzurri finora. L'ex estremo difensore si è soffermato anche sul match vinto dal Napoli domenica contro la Lazio:

"Giocando fuori casa e contro una squadra in salute come il Sassuolo credo che Spalletti non farà tanti cambi, anche perché sabato con l'Atalanta gli azzurri avranno anche la spinta del pubblico. Il Napoli è stato fantastico contro la Lazio, anche se i biancocelesti hanno svolto un lavoro di non possesso da piangere"