Greta Beccaglia: "Non mi interessa dei followers. Ho perso il sonno dopo quella molestia!"

Greta Beccaglia, giornalista di Toscana TV, è stata al centro delle notizie degli ultimi giorni a causa di uno spiacevole episodio che l'ha coinvolta in prima persona. Al termine della partita tra Empoli e Fiorentina, infatti, la Beccaglia ha subito atti sconvenienti in diretta TV da alcuni tifosi della squadra ospite. Il gesto balzato ai disonori della cronaca è una pacca sul sedere della giornalista nel corso della sua trasmissione.

Al seguito di questo spiacevole evento, sono state attivate le procedure per l'individuazione e la denuncia dell'aggressore. La giornalista di Toscana TV ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in merito alla questione. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Ho saputo che il mio molestatore si è scusato, ma non mi interessa. Il suo gesto è grave e sono stata fortunata perché ero in diretta mentre tante donne subiscono questo tipo di violenza senza poter difendersi. La mia denuncia è anche per loro. Non voglio però fare di tutta l'erba un fascio, quelle persone non c'entrano con i tifosi veri che mi hanno ricoperto di affetto e solidarietà".

Si è inoltre espressa anche su Giorgio Micheletti, collega e conduttore della trasmissione, in questi giorni criticato per la frase "Non te la prendere" pronunciata a seguito dell'episodio. "Sono certa che quella frase, seppur infelice, l'abbia pronunciata con un altro intento. Voleva dirmi di non agitarmi e di stare calma. Appena ha capito cosa stesse succedendo mi ha difeso".

In questi giorni, inoltre, Greta Beccaglia è stata oggetto anche di insinuazioni per le quali grazie a questo gesto la sua notorietà è aumentata. "Ne ho sentite di tutti i colori ma non mi interessa. Mi hanno detto che ho molti più follower, ma non ci ho nemmeno fatto caso. Avrei evitato volentieri di perdere il sonno".