Fedele: “Lobotka? Per confermarsi il migliore non deve mangiare tutte le mozzarelle di Castel Volturno”

Nel corso della trasmissione Marte Sport Live su Radio Marte è intervenuto Enrico Fedele, parlando del Napoli e della situazione scudetto.

"Per lo scudetto, l'avversario del Napoli è l'Inter. Spalletti ha dichiarato che l'obiettivo del Napoli è la Champions League, ma dato che alcune squadre hanno dimostrato di non essere invincibili, sarebbe un pensato non tentare fino alla fine a patto che il Napoli non sia quello di Milano, contro il Torino o di Salerno. Il vero avversario del Napoli è il Napoli stesso".

FOTO: Imago

"Il Napoli deve avere più varietà nell'andare a rete: se segni con più persone diventi quasi imbattibile. Dopo l'ultima vittoria, che sembrava un allenamento, oggi deve dimostrare che le partite precedenti sono state solo una parentesi. Non si può dire Lobotka è il migliore in campo se ha consumato tutte le mozzarelle di Castel Volturno, o che Mertens è come Maradona dopo il gol che si è mangiato con l’Inter. La squadra deve confermarsi".