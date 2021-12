Brutte notizie per l'ex allenatore del Napoli: può succedere a breve

Crisi per l'Everton che non vince in campionato da sette partite consecutive e che occupa ormai la 14esima posizione in classifica, con soli 15 punti. La squadra di Rafa Benitez oggi alle 21:15 affronterà il derby contro il Liverpool, ex club dell'allenatore.

FOTO: Getty Images

Questa partita potrebbe essere decisiva per il futuro dell'ex Napoli, che in caso di sconfitta renderebbe ancora più precaria la propria posizione sulla panchina dell'Everton. Dopo l'ulteriore sconfitta della scorsa giornata contro il Brentford FC per un risultato di 1-0, infatti, Rafa Benitez è nel mirino dei bookmakers inglesi che lo quotano come il prossimo manager a rischio esonero.