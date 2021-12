L'attaccante del Sassuolo verso l'addio a gennaio: c'è anche il Napoli su di lui

Secondo quanto riportato da SassuoloNews.net, nel mirino del Napoli c'è un giocatore della squadra romagnola, assente però nella partita di questa sera. Si tratta dell'attaccante Jeremie Boga, che potrebbe lasciare la squadra di Dionisi già a gennaio.

FOTO: Getty Images

La cifra potrebbe essere tra i 20 e i 25 milioni, bonus compresi, anche in prestito per 6 mesi ma con obbligo di riscatto a fine anno. La volontà del calciatore sembra essere quella di lasciare il Sassuolo e proseguire la sua carriera in Italia, ma sono da valutare anche eventuali offerte dall'estero. Insieme al Napoli, sembra interessata all'acquisto anche l'Atalanta.