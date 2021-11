Zielinski contro il Sassuolo può raggiungere Maradona: il traguardo

Sassuolo-Napoli può rappresentare un grande traguardo per Piotr Zielinski nella storia del Napoli. Il polacco che in questa stagione di Serie A è andato ben quattro volte a segno, tra cui due volte nelle ultime due partite prima con l'Inter e poi con la Lazio, fornendo due assist ha da subito mostrato buoni propositi per questo campionato in corso.

Piotr Zielinski, Napoli-Cagliari

Zielinski raggiunge Maradona pre presenze

E non solo, domani al Mapei Stadium potrà raggiungere un altro grande traguardo: agguantare Diego Armando Maradona con 257 presenze posizionandosi al diciassettesimo posto all-time della storia partenopea. Al momento il centrocampista azzurro è fermo a quota 256 presenze.