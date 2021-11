Sassuolo-Napoli, probabili formazioni: Spalletti pensa a un cambio

Nemmeno il tempo di festeggiare la bella vittoria contro la Lazio e il primo posto in classifica in solitaria, che il Napoli deve subito tornare in campo. Il turno infrasettimanale è alle porte e gli azzurri domani sera se la vedranno con il Sassuolo, reduce dalla sorprendente vittoria contro il Milan, a Reggio Emilia.

Probabili Formazioni Sassuolo Napoli

Probabili formazioni Sassuolo-Napoli: pronto Elmas dal primo minuto

Le tante gare ravvicinate non possono essere sottovalutate e Spalletti potrebbe optare per qualche cambio contro il Sassuolo. In porta ci sarà ancora David Opsina, in difesa la linea a quattro è inamovibile: ci saranno ancora Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. La bella prestazione di Lobotka contro la Lazio non è passata inosservata e attualemnte è lui in vantaggio su Demme per una maglia da titolare. Fabian Ruiz e Zielinski dovrebbero agire ai suoi lati. In avanti ritornano Politano e Ounas, ma i due partiranno dalla panchina: potrebbe giocare Elmas nel tridente offensivo al posto di Lozano. Insigne pronto per agire sulla sinistra e in avanti ballottaggio aperto tra Petagna e Mertens, con il belga in leggerissimo vantaggio.

Il Sassuolo dovrà fare a meno di diverse assenze e le scelte di mister Dionisi sono quasi scontate. Consigli difenderà i pali e sarà difeso dalla linea a quattro composta da Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio. A centrocampo pronti ancora Frattesi, Maxime Lopez ed Henrique, mentre il tridente offensivo Berardi-Scamacca-Raspadori proverà a superare il muro eretto dalla coppia Rrahmani-Koulibaly.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Elmas, Mertens, Insigne

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori