Sassuolo-Napoli, i convocati di Dionisi: fuori due big

Sassuolo e Napoli si sfideranno domani sera alle 20:45 al Mapei Stadium per il turno infrasettimanale valido per la quindicesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da due grandi successi, una con il Milan, battuto al Giuseppe Meazza per 1-3, e l'altra da una grande prestazione terminata con un poker con la Lazio nella serata celebrativa in onore di Diego Armando Maradona.

Jeremie Boga, Sassuolo-Inter

Sassuolo-Napoli, i convocati di Dionisi: assenti Boga e Djuricic

Sono, dunque, entrambe ben motivate e pronte a dare il massimo domani sera e proprio per questo Alessio Dionisi, tecnico dei neroverdi, ha stilato la lista dei propri convocati. Attenzione, però, all'assenza di tre calciatori, tra cui due big, e i giocatori in questione sono: Boga, Djuricic e Goldaniga.

Questa la lista completa:

PORTIERI: Consigli, Pegolo, Satalino;

DIFENSORI: Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos;

CENTROCAMPISTI: Magnanelli, Lopez, Frattesi, Harroui, Traorè, Mateus Henrique;

ATTACCANTI: Raspadori, Berardi, Scamacca, Defrel.