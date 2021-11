Rinnovo Mertens, il Napoli aspetta la primavera per decidere: il motivo

La spettacolare doppietta contro la Lazio ha dimostrato che il Napoli non può fare a meno di Dries Mertens. Il folletto belga non ha fatto sentire la mancanza dell'infortunato Osimhen e si candida per essere, ancora una volta, il traghettatore del Napoli. Eppure, il rinnovo di contratto ancora non arriva.

Rinnovo Mertens Napoli

Il contratto del belga, rinnovato lo scorso giugno, scade a fine stagione, ma c'è un'opzione per un altro anno, che la società non sembra intenzionata a esercitare. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, riporta di una possibilità "data" per far cambiare idea al presidente De Laurentiis. Infatti, in primavera, quando il Napoli saprà se riuscirà a tornare in Champions League e, quindi, ricevere parecchi introiti, potrebbe arrivare anche il rinnovo dell'attaccante belga. Ma molto dipenderà anche dalle sue prestazioni: se Dries continua così, è difficile lasciarlo andare via.