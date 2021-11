Alvino sicuro: "Il Napoli è come il Barça di Xavi e Iniesta"

Il giornalista Carlo Alvino si è espresso in maniera forte sull'ultima prestazione del Napoli contro la Lazio. Di seguito le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli:

"Con il ritorno all’antico e un Mertens che ritorna a fare il Mertens, il Napoli palleggia alla perfezione e asfalta la Lazio. Prima del gol del 4-0 si contano 51 tocchi, qualcosa di stupefacente. Non credo sia mai accaduta nella storia del calcio, forse solo ai tempi del Barcellona di Xavi e Iniesta.

Infortuni? Ounas e Politano hanno recuperato, Demme ha messo nelle gambe dei minuti. Finalmente c’è uno spiraglio di sole in questo tsunami di infortuni che ha colpito il Napoli negli ultimi tempi.

Foto GETTY - Demme Napoli Serie A

"Apprezzo molto Spalletti"

Spalletti? Apprezzo la sua bravura perché riesce ad utilizzare tutta la rosa a seconda delle caratteristiche. È bello sia il Napoli di Osimhen, con il lancio lungo per lo strapotere fisico del nigeriano, sia il Napoli di Mertens, capace di arrivare in porta con una serie di passaggi come ai tempi di Sarri.

Sassuolo? Ci va massimo rispetto per una squadra che è andata a vincere a Milano, ma il divario tecnico tra le squadre è enorme. Il Napoli avrà l'appoggio di tantissimi tifosi che seguiranno la squadra a Reggio Emilia".