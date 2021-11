Caso plusvalenze, bomba in diretta: "È la fine di Agnelli come presidente della Juventus"

Paolo Bargiggia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio, durante 1 Football Club. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"È molto complesso il discorso plusvalenze in casa Juve e c'è un'indagine della procura: ci sono bel quarantadue trattative sotto osservazione, per un totale di 320 milioni circa di euro, di cui 280 sarebbero fake. Questa storia è l'ultima, in ordine cronologico, a ledere l'integrità di Andrea Agnelli: prima l'accordo con i gruppi organizzati di tifosi legati alla malavita, poi la questione passaporti e per concludere le plusvalenze. Il problema grave è che i bianconeri sono quotati in borsa, e l'inchiesta è partita dalla Consob".

"Occhio anche alla questione Osimhen-Lille, che potrebbe intaccare il Napoli".

"John Elkann aveva chiuso un occhio sulle marachelle del cugino negli anni, ma sabato lo abbiamo visto allo Stadium e questa cosa fa rumore, tanto che si è accomodato accanto a Nedved e non ad andrea. Oggi John è tiene una riunione con i suoi avvocati e credo che questo significhi la fine di Andrea Agnelli in quanto presidente. Quest'ultimo detiene una quota significativa di Exor e per questo la cosa non sarà semplice, ma saranno presi provvedimenti perché in campo le cose non vanno meglio per i bianconeri: è crollato l'anticalcio, ovvero la filosofia di Allegri".

Napoli v Juventus - Serie A Juventus Federico Cherubini and Andrea Agnelli prior to the match during the Italian football Serie A match SSC Napoli vs Juventus FC on September 11, 2021 at the Diego Armando Maradona stadium in Naples, Italy Naples Italy livemedia-sscnapol210911_npdM3 PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xCarmeloxImbesix

"Max, precedentemente, filosofeggiava di calcio anche in diretta televisiva, celebre è il litigio con Adani. Ennesimo fallimento della gestione di Andrea Agnelli: grandi parole alla presentazione di Pirlo che, comunque, ha vinto una coppa ed è arrivato in Champions, salvo poi essere scaricato per il ritorno in pompa magna di Allegri. Ma probabilmente quest'anno non si classificheranno neanche tra le prime quattro posizioni".