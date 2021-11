Ounas-Napoli, rinnovo in arrivo? Un dettaglio può determinare il suo destino

Adam Ounas e il Napoli potrebbero restare assieme ancora per lungo tempo. Secondo quanto riportato dal noto portale online calciomercato.com, la società azzurra avrebbe in mente di estendere ulteriormente il contratto del calciatore algerino.

La scadenza sarebbe fissata al 2023, ma Giuntoli e soci sembrano intenzionati a collaborare con l'entourage dell'esterno ex Nizza per protrarre la durata dell'accordo sino al 2026.

FOTO: Imago - Ounas

Attualmente Ounas è ai box per un infortunio al retto femorale, ma la sua stagione con il Napoli era cominciata in maniera complessivamente positiva. Con nove presenze e un gol strepitoso in Europa League contro il Legia Varsavia, Adam sembrava essere un calciatore più maturo dopo le esperienze in presito al Cagliari e al Crotone. La parola ora spetta al campo.