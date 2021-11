Ospina: "L'abbiamo tutti in questo spogliatoio!"

David Ospina ha parlato in mixed zone al termina della gara vinta 4-0 contro la Lazio, in cui è stato autore di un grande intervento:

"Oggi è una serata importante, bisognava omaggiare Maradona. Volevamo vincere e festeggiare con lui. La Lazio è forte, ma il Napoli ha fatto una grande partita e ha portato a casa i tre punti".

"La strada è lunga ma dobbiamo continuare così per restare a questo livello. Sono contento per quello che abbiamo fatto e per il nostro gioco. Lobotka e Mertens hanno fatto una grande partita, qui tutti hanno le qualità per giocare".

Ospina Napoli Lazio

"Difesa? Sappiamo che è importante non prendere gol perché ne facciamo sempre almeno uno".