UFFICIALE - Cori discriminatori e lancio di fumogeni: arriva la sanzione per la Lazio

Ieri al Maradona è andato in scena Napoli-Lazio, match valido per quattordicesima giornata di Serie A terminato con un poker per gli azzurri, in cui non è passato inosservato il comportamento scorretto da parte dei tifosi laziali, soprattutto agli occhi del Giudice Sportivo che ha comunicato:

"Ammenda di €10.000,00: alla Soc. LAZIO per aver intonato ripetutamente, circa la totalità dei suoi sostenitori assiepati nel settore ospiti, cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti dai tre collaboratori della Procura federale posizionati, rispettivamente, sotto il settore ospiti (adiacente Curva A), sotto il settore della Curva B e in posizione mediana tra le due panchine. Ammenda di €3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e un bengala".