VIDEO - Brividi nel prepartita al Maradona: l'hanno fatto i tifosi

Stasera sarà una partita dal sapore molto speciale per tutti i tifosi del Napoli per diversi motivi: la celebrazione di Diego, l'importanza della sfida con la Lazio in sé ed anche il ritorno di Sarri.

A caricare ulteriormente l'ambiente c'è una notizia riguardante i gruppi organizzati della Curva B, che hanno deciso di tornare a sostenere la squadra al Diego Armando Maradona proprio in occasione della sfida di stasera.

Già nel prepartita i tifosi hanno fatto sentire la propria voce e hanno fatto capire che la partita di stasera il Napoli la giocherà con il pieno sostegno del dodicesimo uomo in campo.

DI SEGUITO I VIDEO: