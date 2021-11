Record stagionale: quanti spettatori saranno al Maradona per Napoli-Lazio

C'è grande attesa per il posticipo della 14esima giornata di Serie A tra Napoli e Lazio. I biglietti per il match sono andati a ruba e, come riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, questa sera allo stadio Maradona è previsto il record stagionale di presenze.

Tifosi Napoli stadio Maradona

Saranno ben 40mila gli spettatori presenti a Fuorigrotta, con ospiti d'eccezione in tribuna. Al fianco del presidente De Laurentiis, infatti, ci saranno Gianni Infantino e Gabriele Gravina, rispettivamente presidente di FIFA e FIGC. Assisteranno al match ma soprattutto renderanno omaggio a Diego Armando Maradona, pochi giorni dopo l'anniversario della sua morte.