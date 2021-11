Spalletti: "Maradona è sempre vicino a noi. Infortunati? Non dobbiamo avere alibi, sono tutti sostituibili"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto a DAZN pochi minuti prima di Napoli-Lazio. Di seguito le sue parole:

"Maradona? Sentiamo molto vicino il mito di Diego. I calciatori spesso parlano di lui e attraverso le sue qualità noi riusciamo ad essere anche un po' migliori.

L'avvicinamento a questa giornata è stato particolare: non è stato tanto quello che ha fatto da calciatore, quanto quello che ha lasciato quando è venuto a mancare che dimostra la sua grandezza.

Napoli Maradona

Anguissa insostituibile? No, si può sostituire come tutti gli altri calciatori. In Europa League abbiamo meritato la sconfitta per quello che abbiamo mostrato in campo. In campionato andranno superati certi momenti particolari, quindi dobbiamo affrontarli in modo positivo.

Lazio? Mi aspetto una squadra organizzata perché Sarri conosce il calcio. È una squadra di qualità, corta e anche aggressiva: giocherà la partita in maniera continuativa all'interno dei 90 minuti"