Pedullà: "Napoli meraviglioso, ha passeggiato su una Lazio impresentabile"

Il Napoli travolge per 4-0 la Lazio e sui social tutti elogiano la prestazione perfetta degli azzurri.

Pedullà Napoli Lazio

Il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato così la gara di stasera: "Napoli meraviglioso: ha passeggiato, senza alibi e malgrado assenze pesanti. Gli stessi alibi che non può avere Sarri: Lazio impresentabile, se sbagli spesso approccio non c’entra nulla la trasformazione tattica in atto. C’entra il resto".