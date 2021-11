Spalletti si emoziona: "I napoletani meritano felicità!"

Spalletti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante il postpartita di Napoli-Lazio, terminata 4-0:

"Vittoria più bella del mio Napoli? Si, anche perché veniamo da tre risultati particolari e prestazioni sotto livello.Riprendere a fare bene contro la Lazio rende la prestazione più importante".

"Mertens ha grande qualità, ma oggi sarebbe sbagliato risaltare solo lui. La prestazione della squadra è stata indelebile. Lobotka e Mario Rui grande partita. Bisogna sforzarsi per cercare uno che ha giocato male".

"Oggi siamo stati bravi a ritagliarsi lo spazio sulle vie di mezzo, dove loro avevano delle difficoltà. Siamo stati impeccabili sul dove far circolare la palla. Stasera tanta roba, tanta roba".

"La squadra inizia a credere allo scudetto? Nella mia carriera ho trovato spesso situazioni in cui i giocatori scendessero in campo per poi vedere il risultato subito, invece oggi i giocatori volevano restare in campo il più possibile".

"Noi ci dobbiamo godere le partite, senza aspettare i risultati delle altre. Devi aver paura se non fai le cose, non se provi ad esaltare le tue qualità di uomo e calciatore. Sono momenti che i giocatori ricorderanno per sempre".

"Oggi abbiamo ritrovato il nostro pubblico, la nostra città, è una cosa bellissima. Si percepisce subito l'amore di Napoli, qui hanno bisogno di eroi da esaltare. La vera vittoria per una persona è aver dato della felicità a gente come i napoletani, che ci vogliono bene".

"Statua per me? Voglio restare in panchina ancora, vediamo di meritarla".