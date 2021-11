Atalanta e Inter fanno paura: ora il Napoli è costretto a vincere

I risultati di ieri sera non fanno sorridere il Napoli di Luciano Spalletti. Inter e Atalanta hanno accorciato pericolosamente la classifica dopo il periodo non positivo dal punto dii vista dei risultati e della fortuna, con l'infortunio di Osimhen, quelli lievi di Insigne e Fabian e il Covid-19.

Spalletti Napoli

Gazzetta - Napoli costretto a vincere per tornare a sorridere

La situazione del Napoli è analizzata dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

"Non si può più restare a guardare le altre che minacciano anche per il primo posto. Vincendo a Torino contro la Juventus, l'Atalanta ha raggiunto l’Inter a 38 punti, a -4 dalla vetta. Il Napoli ha l’esigenza di tornare a vincere dopo tre gare consecutive senza lo straccio di un sorriso ed un solo punto conquistato, quello con il Verona. Al Napoli servirà una scossa potente per reagire alle due sconfitte contro Inter e Spartak. Servirà battere ad ogni costo la Lazio dell'ex Sarri, anch'egli desideroso di tornare a vincere in Serie A e restare agganciato allazona Champions".