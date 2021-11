Luis Alberto: "Essere il primo 10 a segnare al Maradona? Ecco a chi lo dedicherei"

Luis Alberto ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante il prepartita di Napoli-Lazio:

"Noi pensiamo solo a noi stessi. Abbiamo bisogno di punti, sappiamo che è una gara difficile ma veniamo qui con fiducia, cerchiamo continuità".

"Mai un numero 10 in gol al Maradona? Sarebbe molto belle anche perché è il compleanno di mamma e lo farei per lei".

Luis Alberto Napoli Lazio

"Mancano i gol dei centrocampisti in A? Dipende da come giochiamo, ma in trasferta in Europa abbiamo fatto bene, speriamo di poterci ripetere oggi portando punti a casa".