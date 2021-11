Napoli-Lazio, i convocati di Spalletti

Il Napoli si prepara alla sfida di questa sera contro la Lazio in Serie A. Gli azzurri devono fare i conti con le pesantissime assenza di Frank Anguissa e Victor Osimhen, out per un lungo periodo. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati, che vede di nuovo in squadra Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz, assenti giovedì contro lo Spartak Mosca.

