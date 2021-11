Mertens: "Questa sera partita perfetta. L'ho sempre detto sul mio contratto con il Napoli"

Dries Mertens, protagonista assoluto di Napoli-Lazio con una splendida doppietta, nel post partita ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Serata indimenticabile? Credo che abbiamo giocato una delle nostre migliori partite. Ora dobbiamo cercare di esprimerci sempre così, perché abbiamo fatto una partita perfetta. Dobbiamo cercare di replicare prestazioni del genere anche in futuro.

Mertens Napoli Lazio

Più difficile il primo o il secondo gol? Non lo so, so che sono felice perché quando sei infortunato non puoi fare la tua parte. Poi adesso non c'è Osimhen, che ha fatto benissimo fino ad ora, quindi devo fare bene.

Critiche? Non mi danno fastidio, tocca a me smentirle: voglio fare bene in ogni partita.

Sarri? Lui è un allenatore fortissimo, ma oggi non è andata come voleva lui?

Contratto? Io l'ho sempre detto, spero di stare ancora a Napoli. Più di questo non posso dire".