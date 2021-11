Infantino su Maradona: "Diego lo ha fatto con tutti!"

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato ai microfoni di DAZN nell'emozionante cornice del Maradona prima di Napoli-Lazio. Di seguito le sue parole:

"Maradona? Tutta una città, tutto un paese si stringe attorno a Diego. Lui ha fatto emozionare tutti e ha fato innamorare tutti gli appassionati del mondo del calcio, non solo i tifosi del Napoli. È stato un grande.

Statua Maradona

Calcio italiano? È uno spettacolo, la passione che c'è in Italia non esiste in molti altri paesi al mondo. Non dimentichiamoci che l'Italia è campione d'Europa e che i club italiani sono al vertice delle classifiche per club.

Non saremo più ai tempi del presidente Ferlaino e di Diego Maradona, però sono convinto che con un paio di accorgimenti torneremo al top.

Mondiale? Io ci sarò sicuramente, l'Italia invece dovrà fare due spareggi. Sarà dura, ma lo sarà anche per gli altri. Come sapete, stiamo discutendo sulla possibilità di disputare il Mondiale ogni due anni, il che può essere una soluzione anche per non fare aspettare quattro anni a chi non si qualifica per un'edizione".